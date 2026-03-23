ООО «Сибирская техническая компания» заплатит 34 млн рублей за незаконную рубку леса на Ямале.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки выяснилось, что предприятие при проведении работ по добыче песка незаконно, без разрешительных документов, вырубило лес.
В этой связи природоохранным прокурором предъявлен иск в суд о взыскании ущерба в размере 34 млн рублей.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
Салехард, Елена Васильева
