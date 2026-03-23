Скончался директор аэропорта Надыма

Умер директор аэропорта Надыма Юрий Бахирев, ему было 70 лет. Об этом сообщает администрация Надымского района ЯНАО.

«Юрий Александрович всю свою жизнь посвятил гражданской авиации. В 1980 году после окончания Киевского института инженеров гражданской авиации он приехал в Надым. Здесь он прошел путь профессионального становления от сменного инженера до генерального директора Надымского авиапредприятия.

Он подготавливал и внедрял рацпредложения, которые позволили улучшить техническое обслуживание воздушных судов, осуществлять проверку приборов в цеху без установки на воздушное судно, избежать взаимодействие работника с вредным факторами труда.

Заботился Юрий Алексадрович и о пассажирах. При его участии на предприятии внедряли системы, позволявшие сократить время регистрации пассажиров и оформления проездных документов. Он проводил мероприятия по модернизации здания, позволивших сделать его более комфортным и удобным.

Юрий Александрович был настоящим профессионалом своего дела, ответственным и внимательным руководителем. За свою работу он удостоен наград разных уровней, включая благодарность Министра транспорта Российской Федерации, почетную грамоту губернатора Ямала.

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских, коллектив администрации выражают искренние соболезнования семье, родным и близким покойного. Добрая и светлая память о Юрии Александровиче Бахиреве навсегда сохранится в сердцах надымчан», – говорится в некрологе размещенном на страничке Надымского района в ВК.

Надым, Елена Васильева

