Понедельник, 23 марта 2026, 12:31 мск

Из-за плохой погоды на Ямале с ограничениями работают дороги

На Ямале из-за плохой погоды сегодня с ограничениями осуществляется движение транспорта.

В частности, С 6 утра 23 марта почти нулевой видимости закрылось движение по трассе Лабытнанги – Харп. Для водителей, оказавшихся в затруднительном положении, по поручению мэра Салехарда Марины Тресковой открыли пункты обогрева в начальной школе на улице Дзержинского в Харпе, в школе № 5 в микрорайоне Обском и в зале ожидания вокзала в Лабытнанги.

Салехард, Елена Васильева

