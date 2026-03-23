Ледовая переправа и зимники Ямала меняют график работы

С 23 марта ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги меняет график работы. Для машин с массой до 20 тонн проезд по сезонной трассе доступен круглосуточно, тогда как для транспортных средств 35 тонн проезд возможен только с 8 утра и до 18 часов вечера.

Как сообщает Дептранс ЯНАО, весенние ограничения вводятся и на зимних трассах Коротчаево – Красноселькуп и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Там движение для грузовиков осуществляется с 8 утра до 20 часов вечера.

Салехард, Елена Васильева

