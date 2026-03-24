В музее Салехарда ночью на детей упал проекционный экран

Следственный комитет России проводит проверку обстоятельства инцидента в одном из музейных комплексом Салехарда. Там в ночное время во время посещения мероприятия «Неспящие в музее» на детей упала часть экспозиции.

Как поясняет департамент культуры ЯНАО, инцидент произошел 13 марта в музее имени И.С. Шемановского. В районе 11 вечера на четырех несовершеннолетних девочек упал проекционный экран. Девочки испугались, получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте. В окружном департаменте культуры пояснили: угрозы здоровью подростков нет. Музей поддерживает связь с семьями и готов оказать необходимую помощь.

Следователями в целях проверки соответствия выполненных работ установленным требованиям, изъята документация, послужившая основанием для установки проекционного экрана, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Салехард, Елена Васильева

