Ямльчанин получил 8 лет строгого режима за то, что зарезал гостя

Житель Ямала получил 8 лет строгого режима за убийство знакомого.

Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в июне 2024 года подсудимый в своей квартире вместе со знакомыми распивал спиртное. В между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин жилья взял нож и ударил им два раза в плечо и в грудь одного из гостей. Мужчина умер на месте.

Уголовное дело об убийстве было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которая по результатам оценки представленных сторонами обвинения и защиты доказательств вынесла обвинительный вердикт.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение поддержано органами прокуратуры ЯНАО.

Тазовский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube