Пьяная ямальчанка бросила в лицо полицейскому маникюрные ножницы

Большой штраф заплатит ямальчанка за пьяную агрессии в адрес полиции.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел 4 января 2026 года в Надыме. Полиция пришла к местной жительнице, чтобы оштрафовать ее за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Женщина была пьяна, быть привлеченной к административной ответственности не хотела, поэтому бросила в полицейского маникюрными ножницами. Мужчина получил ссадины и ушибы лица.
Приговором суда виновной было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Государственное обвинение поддержано органами прокуратуры ЯНАО.
Надым, Елена Васильева
