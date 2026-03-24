Пьяная ямальчанка бросила в лицо полицейскому маникюрные ножницы

Большой штраф заплатит ямальчанка за пьяную агрессии в адрес полиции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел 4 января 2026 года в Надыме. Полиция пришла к местной жительнице, чтобы оштрафовать ее за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Женщина была пьяна, быть привлеченной к административной ответственности не хотела, поэтому бросила в полицейского маникюрными ножницами. Мужчина получил ссадины и ушибы лица.

Приговором суда виновной было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Государственное обвинение поддержано органами прокуратуры ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

