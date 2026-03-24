Дмитрий Артюхов рассказал министру просвещения России об опыте Ямала по повышению качества среднего профессионального образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел в Тобольске выездное совещание, посвященное развитию среднего профессионального образования. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в нем по ВКС. В обсуждении также участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, председатель правления и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов.

Участники совещания обсудили эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также меры для повышения качества образования, от образовательных программ по модели «Профессионалитета» до демонстрационного экзамена с участием работодателей.

Как сообщил Сергей Кравцов, эксперимент по доступности среднего профессионального образования расширен еще на девять субъектов – с трех до 12 субъектов. Эксперимент предусматривает сдачу только двух обязательных экзаменов вместо четырех в рамках основного государственного экзамена для зачисления в колледжи. Первые итоги эксперимента – в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области – показали, что выпускников девятых классов, не прошедших основной государственный экзамен, стало в полтора раза меньше.

С 2022 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» более трех тысяч образовательных программ переработаны под требования работодателей.

«Мы возродили систему взаимодействия колледжей и предприятий. С этой целью был создан проект «Профессионалитет», когда компании участвуют и в составлении программ, управлении колледжем, организации практической подготовки. Теперь важно перейти на следующий этап – проводить воспитательную работу в системе среднего профессионального образования, развивать производственные практики, создавать малые предприятия при колледжах. Мы договорились, что в пилотных регионах – Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе мы проанализируем этот механизм для распространения на другие регионы», – сказал Сергей Кравцов.

Для Ямала вопрос подготовки кадров особенно актуален, отметил Дмитрий Артюхов. Округ является одним из самых трудодефицитных регионов России. По итогам прошлого года Ямал вошел в ТОП-5 регионов с минимальным уровнем безработицы, при этом наблюдается крайне высокий спрос на рабочую силу. Это обусловлено двумя ключевыми факторами. Во‑первых, активной деятельностью предприятий топливно‑энергетического комплекса, составляющих основу экономики региона. Во‑вторых, реализацией на территории Ямала ряда социально ориентированных программ, направленных на достижение национальных целей развития. В их числе – жилищное строительство, возведение школ, объектов здравоохранения и спорта, благоустройство общественных пространств, а также приведение дорожной сети в нормативное состояние.

«Для Ямала развитие среднего профессионального образования – ключевая задача. В регионе реализуются крупнейшие проекты, и для их обеспечения нужны кадры с рабочими специальностями. Ежегодная потребность ТЭК Ямала в таких специалистах составляет более двух тысяч человек. Нефтегазовые компании в наших городах активно взаимодействуют с колледжами: первые руководители и главные инженеры участвуют в образовательном процессе, входят в советы управления учебных заведений. В целом в регионе мы наращиваем количество бюджетных мест, делая акцент именно на инженерных специальностях. Уже сейчас более 60 процентов ребят, обучающихся на бюджете, получают профессии, востребованные в ключевых для нас секторах экономики – нефтегазовом и строительном. И этот показатель постоянно растет», – отметил Дмитрий Артюхов.

Губернатор поблагодарил министра просвещения РФ Сергея Кравцова за развитие направления «Профессионалитет»: в этом году округ получил на создание ​​образовательно-производственного кластера «Кадры для топливно-энергетического комплекса и сервиса ТЭК Ямала» федеральную субсидию от Министерства в размере 100 миллионов рублей. Опорным для кластера станет Новоуренгойский многопрофильный колледж, также проект объединит еще шесть колледжей региона и 17 компаний отрасли. Ожидается, что к 2028 году по программам кластера будут обучаться более трех тысяч студентов, а уровень трудоустройства выпускников достигнет 85%.

Директор департамента образования Ямала Зоя Чернышева рассказала, что на территории Ямала девять колледжей, семь из них подведомственны департаменту. Трансформируется система управления ими. Создан межведомственный совет по управлению СПО, его возглавляет губернатор округа, в составе – члены правительства, руководители предприятий-партнеров. В колледжах работают попечительские советы, в которые входят главы муниципалитетов, отвечающие за будущее трудоустройство выпускников. Директор отметила, что благодаря новой модели, которая функционирует второй год, система формирования контрольных цифр приема под задачи экономики стала более взвешенной и прозрачной. На базе колледжей в Ноябрьске и в Новом Уренгое работают Центры опережающей профессиональной подготовки. Там школьники могут получить первую профессию, а специалисты предприятий – повысить квалификацию или пройти переподготовку. Программы переподготовки проходят более пяти тысяч сотрудников ежегодно.

Зоя Чернышева добавила, что благодаря предприятиям-партнерам организуются учебные полигоны. В сентябре 2026 года полигон спецтехники будет открыт на базе Новоуренгойского колледжа.

Реализуется региональный проект «Эффективный учебный план»: уже с первого курса обучения больший упор делается на получение профессии, а начиная со второго – на получение дополнительной квалификации. Это позволяет выпускникам быть более востребованными на рынке труда. Особое внимание уделяется подготовке преподавательского состава: мастера производственного обучения и педагоги проходят курсы повышения квалификации. Второй год подряд в округе выпускникам, сдавшим демонстрационный экзамен на 80-100 баллов, а также подготовившим их наставникам предоставляется выплата в 100 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube