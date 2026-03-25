Ямальчанка прошлась по магазинам с чужой банковской карточкой

Ямальчанка попала под уголовную статью, потратив чужие деньги.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, жительница Надыма в феврале 2026 года без спроса взяла банковскую карту знакомого ей мужчины. С ней женщина пошла по магазинам и потратила в общей сложности более 13 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

Надым, Елена Васильева

