В Салехарде установлен температурный максимум

В столице Ямала накануне был установлен температурный максимум для этого дня за последние 40 лет. 24 марта воздух прогрелся до плюс 7 градусов.

«В Салехарде максимальная температура воздуха составила +6,7 градуса. Это новый абсолютный максимум этого дня за все годы наблюдений. Предыдущий максимум был 24 марта 1986 года и составил +2,8 градуса», – цитирует сотрудников Ямало-Ненецкого ЦГМС «Север-Пресс».

Год назад в этот день в Салехарде был 11-градусный мороз. Самым холодным стало 24 марта 1952 года, когда температура опустилась до минус 37,3 градуса, добавили в ЦГМС.

По прогнозам метеорологов, тепло продержится в столице Ямала минимум до выходных.

Салехард, Елена Васильева

