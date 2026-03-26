Жителя Лабытнанги поймали пьяным за рулем и забрали машину

Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Лабытнанги. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Установлено, что в сентябре 2025 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, передвигался на автомобиле Ниссан Кашкай из Лабытнанги в Салехард, где в районе аэропорта остановлен сотрудниками ДПС. В связи с явными признаками опьянения водителю было предложено пройти освидетельствование, от законных требований сотрудника полиции мужчина отказался, поэтому его признали пьяным за рулем.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 420 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Автомобиль нарушителя был конфискован в доход государства.

Салехард, Елена Васильева

