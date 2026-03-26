Директора УК накажут за снег, который упал на женщину с крыши

На Ямале в суд передано уголовное дело на директора одной из УК.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, обвиняемая работает в УК в Губкинском. Согласно версии следствия, из-за несвоевременной очистки о снега крыши одного из домов снежная масса упала женщину. Он получила травмы.

Следователями выполнены все необходимые следственные действия. Материалы уголовного дела переданы в суд.

СКР по ЯНАО обращает внимание: с наступлением теплой погоды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в СМИ и социальных медиа все чаще появляются сообщения о том, что с крыш многоквартирных домов и других зданий не проводится своевременная уборка снега. Это создает реальную угрозу самопроизвольного схода снежных масс, что может привести к травмам людей, повреждению имущества, а также к аварийным ситуациям на прилегающих территориях.

В этой связи следственное управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу обращает внимание руководителей организаций и управляющих компаний, коммунальных служб и владельцев зданий и сооружений на организацию работ по регулярной и незамедлительной очистке крыш от снега и наледи, обеспечению ограничения прохода граждан в опасных зонах, а также осуществлению контроля за качеством уборки и содержанием зданий и территорий.

Не обеспечение указанных мер, в случае наступления последствий для граждан, влечет уголовную ответственность.

Салехард, Елена Васильева

