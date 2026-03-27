Синоптик рассказала о метровых сугробах на Ямале

Ведущий сотрудник Гидромета Марина Макарова рассказала ТАСС о том, где еще в России есть снежный покров и какого размера в регионах сугробы. По словам эксперта, высокий снежный покров сохраняется в Нижегородской и Пензенской областях, Республике Марий Эл и других регионах. В европейской части РФ снежный покров остается в Приволжском федеральном округе – это Нижегородская область и восток ЦФО. По словам Макаровой, сугробы там высотой от 30 до 50 см. «Пензенская область сюда же относится с высотой снежного покрова до 78 сантиметров. Чувашия, Марий Эл – здесь тоже полуметровые сугробы, местами до 68 см», – сказала Макарова.

Она добавила, что также много снега в Татарстане, Башкирии, в Пермском крае, в Кировской области. Там примерно такие же значения – от 30 до 70 см. В Ненецком округе от 20 до 55 сантиметров. Высокий снежный покров сохраняется и в Сибири, за исключением Республики Алтай, где снег активно тает.

До метра снега, по словам синоптика, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, за исключением крайних юго-западных районов. В Красноярском крае высота снежного покрова 50-60 см. Немало снега и в Якутии.

«В Якутии в этом году хороший такой снежный покров. Пока еще держится его высота на отметках от 35 до 55 см, местами до 65. Очень большие цифры – порядка полуметра – на побережье Хабаровского края. На побережье Магаданской области 50-70 см», – добавила синоптик.

По ее словам, много снега – до 180 см – в горах Камчатки, там сохраняется лавинная опасность.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

