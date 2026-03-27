В Салехарде снег с крыши упал на машины – ведется проверка

Прокуратура Салехарда по сообщениям в СМИ ведет проверку по факту схода снега с крыши на припаркованные машины.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 25 марта в районе строящегося дома 6а по ул. Кольцова. В результате 2 автомобиля, припаркованные около дома, были существенно повреждены.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости возводимое трехэтажное здание, с которого произошел сход снега, находится в собственности физического лица.

В этой связи прокуратурой главе города направлена информация для принятия мер по привлечению лица, допустившего нарушения, к установленной законом ответственности.

Также прокуратурой города ввиду начала периода активного таяния снежных масс объявлены предостережения руководителям всех образовательных организаций города и внесены представления директорам управляющих организаций, ответственных за уборку крыш и территорий домов, для принятия ими незамедлительных мер по уборке снега и недопущению причинения вреда здоровью и имуществу граждан.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube