Чиновник за взятки раздавал муниципальные контракты

На Ямале замначальника муниципального казенного учреждения за взятки раздавал контракты.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, обвиняемый в период с 2022 по 2024 год, занимая руководящие должности в муниципальном учреждении, вступил в преступный сговор с руководителем подрядной организации, осуществляющей строительные и ремонтные работы на объектах города Новый Уренгой. За общее покровительство и создание преимуществ при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству объектов города он получил взятки в виде имущества и оказания услуг имущественного характера на общую сумму около 6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Взамен обвиняемый обеспечивал беспрепятственную приемку, оплату работ, ускорение процедур оплаты и заключение дополнительных соглашений, улучшающих финансовое положение подрядчика.

Расследование уголовного дела завершено, он передано для рассмотрения в суд.

Салехард, Елена Васильева

