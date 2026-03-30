Зимний Аксарка – Салемал-Панаевск-Яр-Сале закрывается до следующего сезона

30 марта 2026 года в 12 часов дня закрывается для движения транспорта зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале.

Как сообщает Дептранс ЯНАО, на дороге уже стоит вода высотой до 50 см, толщина льда уменьшилась, пользоваться трассой небезопасно.

«На сезонной дороге будут установлены запрещающие знаки, а также созданы искусственные заграждения, чтобы жители не выезжали на машинах на хрупкий лед. Призываем не выезжать на закрытые зимники и ледовые переправы, это опасно для жизни. Трассы небезопасны для проезда автомобилей, ледовые переправы могут не выдержать веса техники», – пояснили в Дептрансе.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube