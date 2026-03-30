В санатории на одного ребенка упал шкаф, а другой испытал стресс от увиденного

В Санатории Лабытнанги на ребенка упал не закрепленный к стене платяной шкаф.

Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел на территории ГБУ ЯНАО «Реабилитационный центр «Большой Тараскуль».

Согласно данным надзорного ведомства, два несовершеннолетних проходили в «Большом Тараскуле» лечение и реабилитацию. Один из детей, находясь в своем номере, открыл дверцу шкафа для одежды и в этот момент незакрепленный платяной шкаф упал на него.

В результате инцидента ребенок получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей локтевого, плечевого суставов и носа.

«Рядом с ребенком находился его родной малолетний брат, который также испытал нравственные страдания от увиденного: согласно заключению психодиагностического обследования у мальчика установлен высокий уровень тревожности», – поясняет прокуратура.

В этой связи прокуратура города направила иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Требования прокурора судом удовлетворены, в пользу детей взыскана полагающаяся компенсация на общую сумму 80 тысяч рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube