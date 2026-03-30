Ямальцы в связи с выходными пораньше получат социальные выплаты

В апреле 2026 года ямальцы в связи с выходными чуть пораньше получат социальные выплаты.

Как сообщает региональный СФР, 3 и 8 апреля – дни зачисления выплат семьям с детьми на карты «МИР» и счета в банках за март 2026 года от Отделения СФР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Если дата выплат совпадает с выходным днем, денежные средства переводятся на банковские счета в предшествующий рабочий день. Таким образом, выплата из средств материнского капитала за март 2026 года в апреле будет не 5, а 3 апреля.

Страховые и социальные пенсии за март региональное Отделение СФР на банковские карты «МИР» перечислит пенсионерам – северянам:

3 апреля (перенос с 5 апреля) – Надымского, Пуровского, Тазовского, Красноселькупского районов, городов Губкинский, Ноябрьск, Муравленко

10 апреля – Шурышкарского, Ямальского, Приуральского районов и городов Лабытнанги, Новый Уренгой, Салехард

21 апреля – пенсионерам, которым назначена пенсия впервые либо восстановлена выплата с 1 марта 2026 года.

Через отделения почтовой связи выплаты будут производиться в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения по месту проживания гражданина.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube