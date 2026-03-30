Пьяный ямалец пытался зарезать собутыльника, но тот сумел сбежать

Пьяный ямалец пытался убить своего собутыльника из-за чего в итоге оказался на скамье подсудимых.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было совершено в Приуральском районе в декабре 2025 года.

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему удары ножом по рукам, а также в грудь слева. Удары ножом подсудимый сопровождал угрозами убийства.

Воспользовавшись вмешательством в конфликт хозяйки квартиры, потерпевший сбежал из квартиры и обратился за медпомощью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовалось следователями СУ СК России по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

