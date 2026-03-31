К концу года на Ямале будут работать 2,5 тысячи умных камер с видеоаналитикой

К концу 2026 года на Ямале будет работать 2,5 тысячи камер видеонаблюдения с функцией аналитики.

В ближайшее время свыше 600 камер оснастят искусственным интеллектом. Большинство из них установлены в подъездах, общественных местах и на улицах. В том числе к системе видеонаблюдения подключат 150 камер в федеральных торговых сетях и на въездах во все города Ямала, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас модулем искусственного интеллекта оснащено две тысячи камер. Наибольшее число подключено в Ноябрьске, Салехарде и Надымском районе. Используются умные камеры и при проведении крупных мероприятий – мобильные системы разворачивались при проведении юбилеев городов Ямала в прошлом году, уже два года их применяют и на Днях оленевода. Общий процент камер с видеоаналитикой в округе составляет порядка 30% от общего числа. Система активно используется правоохранительными органами для пресечения противоправных действий и расследования совершенных правонарушений и преступлений. Так, с начала внедрения видеоаналитики с помощью системы было разыскано более двух тысяч лиц, находящихся в розыске за административные правонарушения или преступления, и свыше 130 человек, заявленных без вести пропавшими.

Сегодня в единую систему видеонаблюдения входят порядка 6,7 тысячи камер, из них больше трехсот подключено уже в этом году. Число камер в округе будет увеличено до 10 тысяч, соответствующее поручение дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.

На данный момент основная задача – обеспечить покрытие всех общественных мест в муниципалитетах камерами, без белых пятен. Новые камеры появятся в Салехарде, Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое, Надымском, Пуровском и Тазовском районах. Впервые видеоаппаратуру начнут устанавливать и в отдаленных поселках. В Надымском районе – это Ягельный и Лонгъюган, в Пуровском районе – Уренгой и Ханымей. В планах установить там свыше 390 средств видеонаблюдения. Камерами перекроют и въезды в города Ямала. Продолжится оснащение видеооборудованием дворовых территорий и подъездов, по программе «Мой двор» – в них подключат более 260 камер в семи муниципалитетах. Система видеонаблюдения появится в 14 дворах и примыкающих к ним подъездах многоквартирных домов.

Наибольший объем работ запланирован в Муравленко – здесь дворовые территории и подъезды дооснастят 138 камерами, в Новом Уренгое – 40, в Салехарде – 29 камерами. Дополнительно 90 подъездных камер подключат в многоквартирных домах поселка Тазовский.

Новые камеры по предложениям полиции появятся и в Новом Уренгое, соответствующее поручение дал губернатор Ямала на заседании регионального координационного совещания по обеспечению правопорядка.

За прошлый год ключевые показатели преступности в регионе снизились: общее число преступлений сократилось почти на 14%, на 15% снизилось количество преступлений в общественных местах. Благодаря видеоаналитике растет раскрываемость бытовых и имущественных преступлений, а также правонарушений на улицах и в общественных местах. Именно современные IT-решения оказывают значительную помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений и правонарушений.

Обеспечение безопасности – один из приоритетов работы окружного правительства. Масштабная программа по повышению безопасности в регионе посредством установки и интеграции устройств видеонаблюдения в единую систему реализуется с 2020 года.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube