Воспитательница отдала 5 млн рублей курьерше мошенников, которая тоже оказалось жертвой мошенников

На Ямале воспитатель детского сада отдала мошенникам 5 млн рублей. Курьершу уже удалось поймать – и она тоже оказалась жертвой мошенников.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МВД по ЯНАО, в полицию Надыма обратилась 41-летняя женщина, которая сообщила, что 20 февраля 2026 года ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а от её имени оформляют займы в поддержку недружественных стран. Женщину запугали уголовным преследованием и статусом иноагента, убеди, что ее деньги фальшивые, поэтому все сбережения надо снять и передать курьеру.

Находясь под влиянием мошенника, женщина обналичила все накопления, в том числе выплаты за участие родственника в зоне СВО и в торговом центре передала 4,5 млн рублей неизвестной девушке 4,5 миллиона рублей, а потом через салон сотовой связи дослала мошенникам еще 689 тысяч рублей.

Полиции уже удалось установить личность курьерши – ею оказалась 19-летняя жительница Волгоградской области. Она пояснила, что несколько месяцев назад неизвестные также сообщили ей о взломе «Госуслуг», переводе денег в недружественные страны и оформлении займов. Мошенники заставили девушку выполнять их указания, в том числе работать курьером. Полученные деньги она перевела через криптообменник.

По жалобе надымчанке возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Надым, Елена Васильева

