В Новом Уренгое из-за недосмотра руководства рабочий упал с лестницы и тяжело травмировался

Гострудинспекция ЯНАО расследует обстоятельства травмирования рабочего на одном из предприятий Нового Уренгоя. Как сообщает пресс-служба ведомства, пострадавший поучил задание замазать швы в помещении. Для подъема он использовал приставную лестницу, которая в какой-то момент потеряла устойчивость, начала отъезжать назад и опрокинулась

Мужчина получил травмы тяжелой степени. Специалисты Гострудинспекции пришли к выводу, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, в том числе отсутствие контроля со стороны руководства. Рассматривается вопрос о наложении на руководство предприятия штрафных санкций.

Новый Уренгой, Елена Васильева

