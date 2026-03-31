1 апреля на Ямале увеличатся пенсии

С 1 апреля на Ямале увеличатся социальные пенсии. Индексация составит 6,8 процента и произойдет в автоматическом режиме.

Повышение отразится на счетах более 13 тысяч человек, уточняет пресс-служба отделения Социального фонда России (СФР).

Большинство ямальских пенсионеров, для которых в апреле увеличатся выплаты, получают их по старости, в связи с инвалидностью или потерей кормильца. Индексация также коснется участников Великой Отечественной войны, северян, имеющих статусы жителя блокадного Ленинграда, жителя осажденного Севастополя и жителя осажденного Сталинграда, летчиков-испытателей, военных, проходивших службу по призыву, и граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Кроме того, с 1 апреля увеличится выплата по уходу, которую устанавливают людям, достигшим 80 лет, и инвалидам первой группы. Ее размер после индексации вырастет до 2205,96 рубля.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube