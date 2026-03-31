На Ямале организацию поймали на уклонении от уплаты налогов на 69 млн рублей

На Ямале Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела о крупном уклонении от налогов.

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 годы руководитель коммерческой организации умышленно уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 69 млн рублей, предоставив в налоговый орган декларации по НДС и налогу на прибыль с заведомо ложными сведениями.

В результате мер, принятых следствием, в ходе расследования уголовного дела удалось погасить задолженность по уплате налогов на сумму более 21 млн рублей.

Следователями СК выполнены все необходимые следственные действия. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

