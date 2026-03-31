Директор УК пойдет под суд за снег, упавший с крыши на женщину

Директор одной из УК Губкинского отправляется под суд за вовремя не убранный снег.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 59-летняя руководитель УК с сентября 2024 года по март 2025 года не организовала надлежащее оказание услуг по содержанию многоквартирного дома № 10 в микрорайоне 14 города Губкинского, не обеспечила своевременную очистку крыши дома от снега и наледи, в том числе в преддверии оттепели. «В результате умышленного преступного бездействия директора коммерческой организации в марте 2025 года накопившаяся снежная масса обрушилась с крыши на пожилую жительницу этого дома, что создало реальную опасность для ее жизни и здоровья. Случайные очевидцы происшествия помогли ей выбраться из-под снега и предотвратили трагические последствия», – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного уголовно-наказуемого деяния предусмотрены альтернативные виды наказания в виде штрафа до 300 тыс. рублей, обязательных работ до 360 часов, а также ограничения свободы, принудительных работ либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Губкинский, Елена Васильева

