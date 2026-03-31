Вторник, 31 марта 2026, 14:00 мск

Прокуратура развела ямальчанку с двоеженцем из Азербайджана

Прокуратура Муравленко выявила фиктивный брак.

По данным надзорного ведомства, в октябре 205 года в Муравленко гражданка России стала женой гражданина Азербайджана. При этом иностранец имел не расторгнутый брак на территории другого государства, что противоречит требованиям Семейного кодекса России.
Прокурор направил иск в суд о признании такого брака недействительным.
Судом доводы прокуратуры признаны обоснованными, требования удовлетворены в полном объеме.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Муравленко, Елена Васильева

