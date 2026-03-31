Прокуратура развела ямальчанку с двоеженцем из Азербайджана

Прокуратура Муравленко выявила фиктивный брак.

По данным надзорного ведомства, в октябре 205 года в Муравленко гражданка России стала женой гражданина Азербайджана. При этом иностранец имел не расторгнутый брак на территории другого государства, что противоречит требованиям Семейного кодекса России.

Прокурор направил иск в суд о признании такого брака недействительным.

Судом доводы прокуратуры признаны обоснованными, требования удовлетворены в полном объеме.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Муравленко, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

