На Ямале завершился сезон охоты на волков и песцов

На Ямале завершился сезон охоты на песца и волка. Как сообщила на свое странице в ВК ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО», речь идет об общедоступных охотничьих угодьях Ямало-Ненецкого автономного округа. «31 марта завершился сезон охоты на песца и волка в общедоступных охотничьих угодьях Ямало-Ненецкого автономного округа. Напоминаем, что в течение 20 дней после окончания сезона, необходимо предоставить сведения о добыче или её отсутствии по месту получения разрешения. Благодарим за соблюдение правил охоты и бережное отношение к природным ресурсам округа!», – говорится в сообщении.

Напомним, что весной охота России запрещена в связи с сезоном размножения представителей фауны.

Салехард, Елена Васильева

