Ямальские врачи во время родов заодно удалили аппендикс и ушили диастаз

Как сообщает ямальский Депздрав, роженица поступила в перинатальный центр в Ноябрьске на плановое кесарево сечение. У нее было также диагностировано значительное расхождение мышц живота – диастазо. Первым этапом акушеры-гинекологи Аркадий Дерцян и Мария Андриянова провели операцию и на свет появился здоровый мальчик весом три килограмма. После этого хирург Вячеслав Зубарев выполнил ушивание диастаза и пластику передней брюшной стенки с использованием сетчатого импланта – это современный метод, который сводит риск рецидива к минимуму.

Во время второй операции врачи обнаружили у женщины хронический аппендицит. Чтобы избавить пациентку от повторной операции в будущем, хирурги сразу провели аппендэктомию.

Благодаря тому, что все три операции выполнили через один разрез и под одной анестезией, восстановительный период значительно сократился, а риски осложнений снизились.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Ноябрьск, Елена Васильева

