Ямалец изнасиловал женщину, а потом убил ее и подругу

Житель Шурышкарского района предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, тяжелые преступления совершил житель Шурышкарского района. 13 декабря 2025 года в селе Азовы обвиняемый распивал спиртное в компании двух знакомых женщин. Применив насилие к одной из них, фигурант затащил её в комнату, где совершил насильственные действия сексуального характера. В момент совершения преступления, действия фигуранта попыталась пресечь вторая женщина. Однако, обвиняемый, желая скрыть содеянное, поочередно нанес каждой из них множественные удары топором по голове, после чего одну из них задушил. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

Обвиняемый признался в совершении преступления, объяснив свои действия алкогольным опьянением. По ходатайству следователя он содержится под стражей.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

