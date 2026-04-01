На Ямале снова будут бесплатно «переобувать» машины родных участников СВО

На Ямале стартовал седьмой сезон акции по смене шин для семей участников СВО. Акция охватит все муниципальные образования округа. Мера поддержки инициирована губернатором Ямала Дмитрием Артюховым весной 2023 года.

Глава региона принял решение о ее внедрении после встречи с матерями и женами военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Женщины обратили внимание на необходимость помощи в техническом обслуживании автомобилей в тот период, когда их мужья выполняют боевые задачи, сообщает прес-служба администарции ЯНАО.

Номинал сертификата составляет четыре тысячи рублей. На документе указаны адреса автомастерских, участвующих в акции. Все затраты сервисов, предоставляющих услугу, возмещаются правительством округа. Чтобы получить компенсацию за оказанные услуги, предпринимателям необходимо подать заявку через «Личный кабинет предпринимателя» на сайте окружного центра «Мой бизнес». В текущем сезоне в программе участвуют порядка 50 шиномонтажных мастерских по всему Ямалу.

Получить сертификаты могут семьи участников СВО в центрах поддержки #МЫВМЕСТЕ, а также в местных отделениях Комитетов семей воинов Отечества. Услугой необходимо воспользоваться до 30 июня.

«В этом году система оказания меры поддержки будет усовершенствована за счет перехода на электронные сертификаты. Сейчас принимаются меры, чтобы помочь автосервисам подключиться к системе «Морошка» через установку необходимого программного обеспечения. Это позволит сделать процедуру получения услуги максимально оперативной и удобной. Подключение автомастерских начнется весной, а к осеннему сезону акция будет реализована уже в новом цифровом формате», – рассказал директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов.

Сейчас на Ямале действует более 75 мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. За предыдущие три года реализации программы было выдано более четырех тысяч сертификатов на замену шин.

Салехард, Елена Васильева

