Житель Ноябрьска бил ножом и по голове и пытался задушить сотрудницу управляющей компании

Житель Ноябрьска получил шесть лет лишения свободы за попытку убить работницу УК.

По данным следствия, преступление было совершено в Ноябрьске 13 октября 2025 года. Мужчина в ходе ссоры с мастером управляющей компании достал нод и начал ударять им женщину в голову. Затем он продолжил наносить жертве удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего попытался ее задушить. Однако, пострадавшая оказала активное сопротивление подсудимому и начала звать на помощь. На крики женщины отреагировал один из соседей, который вмешался в конфликт. Благодаря этому потерпевшая осталась жива.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение поддержано органами прокуратуры ЯНАО.

Ноябрьск, Елена Васильева

