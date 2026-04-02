Участникам и инвалидам Великой отечественной войны ко Дню Победы перечислят 10 тысяч

Отделение СФР России ко Дню Победы перечислит ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны дополнительную выплату. Она составит 10 тысяч рублей. Перечисление начнется с 3 апреля, сообщает Фонд. Оно будет поступать вместе с пенсиями и другими ежемесячными начислениями.

Средства будут доставлены банками и Почтой России по своему графику:

если ветеран получает пенсию на банковскую карту, выплата поступит на ту же карту;

если ветеран получает пенсию через почту – средства доставит почтальон или их можно будет получить в кассе почтового отделения.

«Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей и будет направлена: участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, которые во время войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий.

ветеранам ВОВ за участие в боевых операциях, выполнение спецзаданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, в годы Великой Отечественной войны, а также по некоторым другим основаниям. Обращаться с заявлением ветеранам или их близким не нужно, региональное Отделение СФР назначает выплаты проактивно», – пояснили в пресс-службе ямальского отделения СФР. .

Салехард, Елена Васильева

