Житель Салехарда год будет принудительно работать за пьяную езду за рулем

Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2026 года мужчина, будучи пьяным, сел за руль машины своего знакомого. Патруль остановил мужчину в районе ресторана «Снежный Север». В ходе освидетельствования прибор показал наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,89 мг/л. Кроме того, в ходе проверки по базам данных установлено, что мужчина имеет непогашенную судимость по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 1 год, с привлечением его к труду в местах, определенных учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

