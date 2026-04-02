российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 05:04 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Жительница Лабытнанги заплатит штраф за оскорбление бригады скорой

Прокуратура Лабытнанги провела проверку по обращению работника скорой медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская центральная районная больница» о нарушении его конституционных прав.
Как соощили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в феврале 2026 года обвиняема женщина, находясь у себя в квартире умышленно оскорбила бригаду скорой помощи.

Прокурор города в отношении местной жительницы возбудил административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).
Судом виновной назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,