Жительница Лабытнанги заплатит штраф за оскорбление бригады скорой

Прокуратура Лабытнанги провела проверку по обращению работника скорой медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская центральная районная больница» о нарушении его конституционных прав.

Как соощили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в феврале 2026 года обвиняема женщина, находясь у себя в квартире умышленно оскорбила бригаду скорой помощи.

Прокурор города в отношении местной жительницы возбудил административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

Судом виновной назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

