Бизнесмен из Екатеринбурга дал взятку замдиректора школы в Новом Уренгое

На Ямале в суд направляется уголовное дело о взятке.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, на скамью подсудимых отправляется замдиректора школы в Новом Уренгое. По версии следствия женщина в мае 2019 года получила взятку от бизнесмена из Екатеринбурга. За 43 тысячи рублей обвиняемая помогла заключить каких-либо препятствий договоры на оказание услуг выполнение работ.
В отношении ямальчанки выдвинуты обвинения по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, за незаконные действия).
Новый Уренгой, Елена Васильева
