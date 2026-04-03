Спасатели с начала года помогли более 200 ямальцам

С начала 2026 гоад спасатели помогли уже более 200 ямальцам.

Специалисты аварийно-спасательного формирования «Ямалспас» провели 302 аварийно-спасательные работы и оказали помощь 237 жителям округа. Основная часть обращений пришлась на период аномально низких температур, когда экстремальные погодные условия создавали дополнительные риски для северян, сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

«Большинство поисково-спасательных операций в природной среде в первом квартале было связано с поломками техники на отдаленных маршрутах. Выезды на охоту, рыбалку и передвижение между населенными пунктами в условиях сильных морозов и снежных заносов нередко заканчивались выходом транспорта из строя. Во всех случаях спасатели оперативно прибывали к месту происшествия, эвакуировали людей и доставляли их в населенные пункты. Ни один вызов не остался без внимания, все задачи решены в полном объеме. Наша задача – не только реагировать на происшествия, но и минимизировать их количество. Аномально холодная зима показала, насколько важно быть готовым к любым сюрпризам погоды. Сейчас мы готовимся к новым сезонным рискам – паводкам и природным пожарам», – рассказал первый заместитель директора ГБУ «Ямалспас» Гаврил Сердюков.

Во втором квартале 2026 года «Ямалспас» проведет плановые тренировки по ликвидации природных пожаров, а также будет проводить мониторинг гидрологической обстановки на реках Ямала в паводкоопасный период, и будет отрабатывать навыки поисково-спасательных работ в природной среде.

Салехард, Елена Васильева

