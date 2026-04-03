Ямал остаётся одним из ключевых регионов, где реализуется арктическая ипотека

Ямал остаётся одним из ключевых регионов, где программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» результаты. Благодаря льготному кредитованию объём строящегося жилья в Арктике в целом вырос на 72% за два года. Об этом сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По итогам 2025 года лидерами по числу выданных кредитов стала Архангельская область (5,4 тысяч), далее идут Красноярский край (2,3 тысячи), а также ЯНАО и Мурманская область – по 1,2 тысяч кредитов.

Прирост, по словам министра, составил 0,5 млн кв. метров. В минувшему году в АЗ РФ выдали 10,6 тысяч льготных кредитов – то есть почти половину от общего числа займов, оформленных с момента старта программы в 2023 году.

«Один из значимых эффектов программы – стимулирование предложения на рынке жилья. За два года действия программы объём строящегося жилья в Арктической зоне вырос на 72%, что в абсолютных цифрах составляет прирост в 0,5 млн кв. м», – сообщил министр.

Всего за это время 23 тысячи семей и квалифицированных специалистов смогли улучшить жилищные условия по ставке 2% годовых. Средняя сумма кредита в Арктике – 4,2 млн рублей, сообщают «Вести-Ямал».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube