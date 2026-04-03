В ходе ночного застолья ямальчанка попыталась убить знакомую

Жительница Ямала в ходе ночных посиделок пыталась убить знакомую.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, происшествие случилось 6 декабря 2025 года. В Красноселькупе ночью компания из пяти человек распивала спиртное. В какой-то момент между подсудимой и потерпевшей возник конфликт. В ходе ссоры фигурантка пыталась сначала задушить знакомую, а потом начала избивать, причинив тяжкий вред здоровью. Благодаря вмешательству других участников застолья и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Красноселькуп, Елена Васильева

