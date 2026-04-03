Пенсионерка получила 300 тысяч за то, что поскользнулась и упала тротуаре

Пенсионерка из Муравленко получила компенсацию за то, что упала на скользком тротуаре.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, женщина пришла в надзорный орган с жалобой и сообщила, что в октябре 2025 года шла по тротуару, поскользнулась и упала, получив закрытый компрессионный неосложненный стабильный перелом тела позвонка. Прокуратура провела проверку и установила, что тротуар был скольким потому, что подрядная организация не обработала его противогололедными материалами.

Прокурор города направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, женщина получила компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Муравленко, Елена Васильева

