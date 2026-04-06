Ямальская управляющая компания задолжала сотрудникам 7 млн

АО «Ямальская управляющая компания» накопила задолженность по заработной плате перед сотрудниками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 107 сотрудников организации не получили в марте зарплату. В результате сформировалась задолженность в размере более 7 млн рублей.

Прокуратура внесла представление директору организации об устранении нарушений закона.

После вмешательства надзорного ведомства долги по заработной плате выплачены.

Салехард, Елена Васильева

