Понедельник, 6 апреля 2026, 09:17 мск

Ямальская управляющая компания задолжала сотрудникам 7 млн

АО «Ямальская управляющая компания» накопила задолженность по заработной плате перед сотрудниками.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 107 сотрудников организации не получили в марте зарплату. В результате сформировалась задолженность в размере более 7 млн рублей.
Прокуратура внесла представление директору организации об устранении нарушений закона.
После вмешательства надзорного ведомства долги по заработной плате выплачены.

Салехард, Елена Васильева

