Ямалец пытался убить собутыльника

Шесть лет колонии получил житель Ямала за попытку убить знакомого.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, на скамье подсудимых оказался 54-летний житель Салехарда.

В январе 2026 года мужчина совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки. Между мужчина возникла пьяная сора, после чего обвиняемый взял нож и ударил оппонента. Пострадавшему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Салехард, Елена Васильева

