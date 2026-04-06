В больнице Лабытнанги из-за плохой диагностики умер пациент

Вдова в Лабытнанги через суд добилась компенсации о больницы за смерть своего супруга.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой обратилась местная жительница.

Выяснилось, что ее муж в марте 2023 года бригадой скорой медицинской помощи доставлен в приемное отделение больницы Лабытнанги с острыми болями. При осмотре мужчины врачами допущены многочисленные нарушения при оказании медпомощи. На следующий день мужчина умер. Как выяснилось позже – у него разорвалась селезенка.

В этой связи прокурор города обратился с иском в суд о взыскании в пользу близкого родственника компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, с медицинского учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Вместе с тем прокурор с указанным постановлением не согласился, обжаловав его в апелляционном представлении.

По инициативе прокуратуры судом автономного округа решение городского суда изменено, сумма компенсации морального вреда увеличена до 1 млн рублей.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube