Медицинские аптечки для КМНС заменят деньгами

На Ямале медицинские аптечки для представителей коренных малочисленных народов Севера заменят на денежные выплаты. Об этом сообщил департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО.

«Документом предусмотрены изменения, направленные на перевод формата предоставления медицинских аптечек семьям, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, из натуральной формы в денежную», – говорится в комментарии департамента. Размере выплаты составит 1622 рубля в год. Деньги на комплектование аптечек можно будет потратить самостоятельно.

Заявляться на выплату не нужно – она будет приходить автоматически. Документ вступает в силу с 1 января 2027 года.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

