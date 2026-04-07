На Ямале назначен новый руководитель Госстройнадзора

Губернатор ЯНАО назначил нового главу Госстройнадзора. Им стал Андрей Папаев.

Как сообщает пресс-служба главы округа, Папаев имеет большой опыт работы в сфере – его стаж в службе государственного строительного надзора ЯНАО более 18 лет. За это время он прошел путь от главного специалиста до первого заместителя руководителя, должность которого занимал более трех лет. С 2026 года исполнял обязанности руководителя.

В новой должности Андрей Папаев продолжит совершенствовать контрольную деятельность, повышать эффективность контрольных мероприятий и развивать профилактическую работу, создавая на Ямале условия для качественного и безопасного строительства через прозрачные правила и современные цифровые инструменты.

При его непосредственном участии за последние четыре года введены в эксплуатацию 26 детских садов, 15 школ, 12 объектов здравоохранения, а также 197 многоквартирных жилых домов.

Андрей Папаев начал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел, затем проходил службу в государственной противопожарной службе Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Имеет ведомственные награды.

Отметим, что ранее главой Госстройнадзора ЯНАО была Евгения Таран. Она скончалась 16 января 2026 года.

Салехард, Елена Васильева

