На Ямале займутся стройностью 500 местных жителей

В ЯНАО во Всемирный день здоровья в округе стартует проект «Ямал – территория стройности!».

Региональный проект по дистанционному мониторингу здоровья северян с избыточным весом поможет ямальцам не только скорректировать массу тела под контролем специалистов, но и освоить современную концепцию ЗОЖ. Участниками программы станут 500 человек.

В течение полугода ямальцы с избыточной массой тела будут работать над собой под руководством медиков-терапевтов, врачей по медицинской профилактике, эндокринологов. В апреле будет проводиться набор пациентов, с мая по октябрь запланирована реализация мероприятий.

К участию приглашаются северяне в возрасте от 18 до 60 лет. Участники будут отобраны по специальным критериям, связанным с уровнем общего здоровья: индекс массы тела не должен превышать 27-37, также у пациента не должно быть таких заболеваний, как артериальная гипертония третьей степени, инфаркт, инсульт, ишемическая болезнь сердца и некоторых других.

Более подробно узнать о критериях отбора и записаться в проект можно по телефону медорганизации.

За каждым пациентом будет закреплен врач. В течение курса запланированы как очные встречи с медиками, так и постоянная врачебная онлайн-поддержка. Для этого на телефон участника будет бесплатно установлено приложение «Доктор ПМ», разработанное НМИЦ «Терапии и профилактической медицины» Минздрава России.

Северяне будут регулярно вносить в приложение ряд показателей: вес, показатели артериального давления и пульса, вести дневник питания, количество пройденных шагов.

В приложении в режиме реального времени врач увидит прогресс пациента: динамику массы тела, изменения в дневнике питания – какие продукты в избытке или недостатке, не нарушен ли режим питания и другую важную информацию. На основе этих данных врач будет корректировать траекторию снижения веса для каждого индивидуально.

Каждый день участники будут получать полезные материалы по повышению физической активности, профилактике заболеваний, правильному питанию – это и рецепты блюд, и советы психолога, и комплексы физических упражнений, и многое другое. Для общения с врачами будет создан чат, где можно получить профессиональный ответ на любой вопрос.

В ходе проекта также запланированы образовательные и практические мероприятия. Будет проведено профилактическое обследование, обучающий онлайн-курс, очные школы здоровья, спортивные мастер-классы и другие мероприятия, направленные на формирование новой концепции ЗОЖ и снижение массы тела.

По окончании проекта – в октябре-ноябре, будет проведено итоговое очное консультирование для каждого пациента. Участники, достигшие лучших результатов, получат поощрения и призы.

Салехард, Елена Васильева

