В селах Ямала в этом году ждут приезда 75 востребованных специалистов

В селах Ямала в этом году ждут приезда 75 новых востребованных специалистов. Как ожидается, пополнение штата произойдет за счет земских программ.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО, для новых сотрудников предлагают программы поддержки в таких сферах, как здравоохранение, культура, спорт и образование. За время действия они помогли привлечь более 350 новых врачей, учителей, тренеров и работников культуры.

По условиям федеральных программ трудоустроиться можно в учреждения, расположенные в поселках или городах с населением до 50 тысяч человек. Новые специалисты получают единовременную выплату от одного до двух миллионов рублей – в зависимости от населенного пункта и специальности. Основное условие – обязательная отработка в течение пяти лет.

В окружном департаменте здравоохранения уже утвердили перечень вакантных должностей по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на 2027 год. Планируется, что в отдаленных поселках и малых городах к работе приступят 17 врачей и четыре фельдшера. Среди востребованных специалистов – терапевты, педиатры, оториноларингологи, хирурги, стоматологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, акушеры и фельдшеры скорой помощи

В этом году ожидается, что в малых населенных пунктах к работе приступят 19 медиков: врачи педиатры и терапевты, психиатры, стоматологи, хирурги и другие узкие специалисты.

В рамках программы «Земский учитель» в школах Ямала открыто 35 вакансий. Округ приглашает учителей математики, русского языка и литературы, физики, информатики, технологии, истории, биологии, географии, начальных классов. В следующие два года планируется аналогичное число квот.

Педагогов ждут в школах Губкинского, Муравленко, Салехарда, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов.

Федеральная программа «Земский учитель» реализуется на Ямале с 2020 года. За это время в сельские школы и малые города автономного округа переехал 81 педагог.

Салехард, Елена Васильева

