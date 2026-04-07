Ямалец накопил 2,3 млн долгов перед собственными детьми

Ямалец накопил перед своими детьми долгов на 2,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина вопреки решению суда с августа 2025 года по январь 2026 года не выплачивал денежные средства на содержание двоих малолетних детей, в связи с чем образовалась большая задолженность.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 6 месяцам принудительных работ, с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube