Ямалец забил знакомого молотком, а труп спрятал под бетонными плитами

На Ямале завершено уголовное дело о жестком убийстве, связанном с деньгами.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, фигурантами выступают два жителя поселка Ханымей. Один – убивал, второй помогал прятать тело и улики.

По данным следствия, 8 октября 2025 года в поселке Ханымей Пуровского района между обвиняемым и его знакомым возник скандал. Фигурант, не желая исполнять ранее взятые на себя финансовые обязательства, вооружился молотком и нанес множественные удары потерпевшему по голове. От полученных ранений, мужчина скончался на месте происшествия.

Далее убийца, желая скрыть совершенное преступление, взял машину погибшего, выехал на ней в лес в сторону 31 км автодороги, ведущей из поселка Ханымей на трассу «Сургут-Салехард», и там поджог. В результате умышленных действий фигуранта, собственнику автомобиля причинен значительный материальный ущерб в размере более 3,2 млн рублей.

Вернувшись к месту убийства, обвиняемый привлек к сокрытию преступления своего знакомого. Вместе они вывезли погибшего на территорию одной из промышленных баз, где в яму сбросили тело, личные вещи и орудие преступления, а сверху поставили железобетонные блоки. После этого преступники с места скрылись.

В результате совместных действий следственных и правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования уголовного дела удалось установить место нахождения тела погибшего, орудие преступления, а также вещи одного из обвиняемых, на которых сохранились следы преступления.

Следователями проделан значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств. Проведено более 10 допросов, получены заключения биологической, пожарно-технической, психолого-психиатрической и судебно-медицинской экспертиз.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube