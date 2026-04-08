Пьяный подросток избил и ограбил незнакомого мужчину

В Салехарде подросток, уже имевший ранее судимости, пойдет под суд за грабеж с применением насилия.

По данным следствия, в Салехарде 21 февраля 2026 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары руками и ногами по голове незнакомому ему местному жителю, у которого похитил различное имущество, причинив тому ущерб.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Салехард, Елена Васильева

