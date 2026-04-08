Деликатесы с Ямала пользуются повышенным спросом у ресторанов и гостиниц России

Ямальские предприятия нарастили поставки продукции в гостинично-ресторанный бизнес России. За первый квартал 2026 года объемы поставок оленины, рыбы и дикоросов в сегмент HoReCa достигли 200 тонн, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ключевые поставщики продукции – МП «Ямальские олени», МУП «Паюта» и кооператив «ЯмалАгро». Они выстроили прямые логистические цепочки со столичными и региональными заведениями.

К примеру, за первый квартал 2026 года МП «Ямальские олени» отправило порядка 100 тонн продукции – это треть от общей поставки предприятия за весь прошлый год. МУП «Паюта» увеличило свои отгрузки в 10 раз – с 2,6 до 30 тонн.

Оленину в рестораны также направляют через кооператив «ЯмалАгро», в который входит община КМНС из Приуральского района. Кроме мясной продукции, ее участники за последние три месяца отправили в столичные заведения 41 тонну рыбы и 16 тонн дикоросов.

Ямальские производители работают напрямую по запросам шеф-поваров, предлагая готовые полуфабрикаты, филе оленины, копченую и вяленую рыбу. Совместно с московскими рестораторами разработаны рецепты премиум-линейки: крудо из пеляди с морошкой и запеченная оленина с черничным соусом.

«Мы второй год работаем с известными ресторанами. Ямальская оленина и рыба – экологически чистый продукт и именно этим ценится наша продукция. Популярными блюдами остаются строганина и копченая рыба. Чтобы успешно конкурировать с другими регионами, мы приглашаем шеф‑поваров на Ямал. Показываем, как добываем рыбу и в каких условиях заготавливаем полуфабрикаты», – директор кооператива «ЯмалАгро» Тимур Камалов.

Росту поставок способствует системная поддержка региона. Помимо предоставления субсидий, предприятиям оказывается информационная, а также инвестиционная поддержка правительством округа, ориентированная на обновление производственных цехов и оборудования.

«В прошлом году кооперативу «ЯмалАгро» передали в пользование новый цех, а предприятию «Паюта» модернизировали производство. Это позволило расширить ассортимент и создать дополнительные возможности для взаимодействия с предприятиями сегмента HoReCa», – отметила Любовь Охман, заместитель директора департамента АПК.

Задачу вывести продукцию ямальских производителей на рынок России, повысить ее узнаваемость поставил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

По итогам 2025 года общий объем поставок ямальской продукции в HoReCa составил 256 тонн. В текущем году предприятия планируют увеличить этот показатель на 40 тонн, доведя его до 296 тонн, и расширить географию поставок за пределы Москвы и Санкт-Петербурга.

Ямальский агропром в последние годы уверенно наращивает объемы производства, увеличивает долю продукции глубокой переработки. За последние пять лет предприятия округа стали производить в два раза больше готовой продукции из мяса северного оленя – полуфабрикаты, тушенка, колбасы и мясные деликатесы. Значительная ее часть поставляется в социальные учреждения и реализуется в магазинах Ямала, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

